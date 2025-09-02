https://ria.ru/20250902/dtp-2039042390.html
В Ростовской области произошло массовое ДТП
Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:09:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщила Госавтоинспекция региона. Авария произошла во вторник утром на 1011-м километре трассы. Водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia, который по инерции врезался в "Лада Гранта", тот - с Hyundai, он - с Ford Focus, а он - с Geely. "В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет", - говорится в сообщении.
