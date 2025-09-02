Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области произошло массовое ДТП
12:09 02.09.2025
В Ростовской области произошло массовое ДТП
В Ростовской области произошло массовое ДТП - РИА Новости, 02.09.2025
В Ростовской области произошло массовое ДТП
происшествия
ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщила Госавтоинспекция региона. Авария произошла во вторник утром на 1011-м километре трассы. Водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia, который по инерции врезался в "Лада Гранта", тот - с Hyundai, он - с Ford Focus, а он - с Geely. "В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет", - говорится в сообщении.
ростовская область
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области произошло массовое ДТП

Автобус и пять легковушек столкнулись на М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону

© Госавтоинспекция Ростовской областиНа месте массового ДТП в Ростовской области. Кадр видео
На месте массового ДТП в Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Госавтоинспекция Ростовской области
На месте массового ДТП в Ростовской области. Кадр видео
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла во вторник утром на 1011-м километре трассы.
Происшествия
 
 
