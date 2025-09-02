https://ria.ru/20250902/dtp-2039042390.html

В Ростовской области произошло массовое ДТП

В Ростовской области произошло массовое ДТП - РИА Новости, 02.09.2025

В Ростовской области произошло массовое ДТП

Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:09:00+03:00

2025-09-02T12:09:00+03:00

2025-09-02T12:09:00+03:00

происшествия

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039040351_0:192:784:633_1920x0_80_0_0_351bb40c7f87f987d96f83867dce5ef9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщила Госавтоинспекция региона. Авария произошла во вторник утром на 1011-м километре трассы. Водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia, который по инерции врезался в "Лада Гранта", тот - с Hyundai, он - с Ford Focus, а он - с Geely. "В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250902/delo-2039018637.html

https://ria.ru/20250901/dtp-2038876446.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область