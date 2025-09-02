https://ria.ru/20250902/dtp-2039005937.html
На МКАД столкнулись три машины
На МКАД столкнулись три машины - РИА Новости, 02.09.2025
На МКАД столкнулись три машины
ДТП с участием трех машин с опрокидыванием одной из них произошло на внутренней стороне 46-й километра МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:10:00+03:00
2025-09-02T09:10:00+03:00
2025-09-02T09:10:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ДТП с участием трех машин с опрокидыванием одной из них произошло на внутренней стороне 46-й километра МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс. "На внутренней стороне 46-го километра МКАД (перед съездом №46) произошло ДТП с участием трех автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250902/dtp-2039001877.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На МКАД столкнулись три машины
Три машины столкнулись на 46-м км МКАД в Москве