На МКАД столкнулись три машины
09:10 02.09.2025
На МКАД столкнулись три машины
ДТП с участием трех машин с опрокидыванием одной из них произошло на внутренней стороне 46-й километра МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ДТП с участием трех машин с опрокидыванием одной из них произошло на внутренней стороне 46-й километра МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс. "На внутренней стороне 46-го километра МКАД (перед съездом №46) произошло ДТП с участием трех автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Новости
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ДТП с участием трех машин с опрокидыванием одной из них произошло на внутренней стороне 46-й километра МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс.
"На внутренней стороне 46-го километра МКАД (перед съездом №46) произошло ДТП с участием трех автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
