Российские беспилотники поразили дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра

Операторы БПЛА "Южной" группировки ВС РФ поразили вражеские дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра в ДНР, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 02.09.2025

ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки ВС РФ поразили вражеские дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В районе Часова Яра операторами БПЛА 3-го армейского корпуса были уничтожены три вражеских дрона Р-18 "Баба-Яга" при попытке установить визуальный контроль территории", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что, обеспечивая контроль за "малым небом", операторы БПЛА "Южной" группировки войск выявляют и поражают вражеские БПЛА "Баба-Яга", с помощью которых противник осуществляет огневые налеты и ведет разведку. Их уничтожение позволяет передовым отрядам "Южной" группировки войск успешно выполнять боевые задачи в зоне ответственности.

2025

