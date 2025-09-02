Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники поразили дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/drony-2038997787.html
Российские беспилотники поразили дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра
Российские беспилотники поразили дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра - РИА Новости, 02.09.2025
Российские беспилотники поразили дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра
Операторы БПЛА "Южной" группировки ВС РФ поразили вражеские дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра в ДНР, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:05:00+03:00
2025-09-02T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885122778_0:283:3042:1994_1920x0_80_0_0_d6629f52486a0c574bc7269ca0bd2e02.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки ВС РФ поразили вражеские дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В районе Часова Яра операторами БПЛА 3-го армейского корпуса были уничтожены три вражеских дрона Р-18 "Баба-Яга" при попытке установить визуальный контроль территории", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что, обеспечивая контроль за "малым небом", операторы БПЛА "Южной" группировки войск выявляют и поражают вражеские БПЛА "Баба-Яга", с помощью которых противник осуществляет огневые налеты и ведет разведку. Их уничтожение позволяет передовым отрядам "Южной" группировки войск успешно выполнять боевые задачи в зоне ответственности.
https://ria.ru/20250902/shturm-2038921110.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885122778_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_12414dce4fabf1af75b249449dc3fd53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
Российские беспилотники поразили дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра

Операторы БПЛА уничтожили три украинских дрона в районе Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки ВС РФ поразили вражеские дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра в ДНР, сообщило министерство обороны России.
"В районе Часова Яра операторами БПЛА 3-го армейского корпуса были уничтожены три вражеских дрона Р-18 "Баба-Яга" при попытке установить визуальный контроль территории", - рассказали в ведомстве.
В МО добавили, что, обеспечивая контроль за "малым небом", операторы БПЛА "Южной" группировки войск выявляют и поражают вражеские БПЛА "Баба-Яга", с помощью которых противник осуществляет огневые налеты и ведет разведку. Их уничтожение позволяет передовым отрядам "Южной" группировки войск успешно выполнять боевые задачи в зоне ответственности.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Сварить ВСУ в котле". С чем столкнулись штурмовики в ДНР
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала