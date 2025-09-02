https://ria.ru/20250902/drony-2038997787.html
Российские беспилотники поразили дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра
Операторы БПЛА "Южной" группировки ВС РФ поразили вражеские дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра в ДНР, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 02.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки ВС РФ поразили вражеские дроны "Баба-Яга" в районе Часова Яра в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В районе Часова Яра операторами БПЛА 3-го армейского корпуса были уничтожены три вражеских дрона Р-18 "Баба-Яга" при попытке установить визуальный контроль территории", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что, обеспечивая контроль за "малым небом", операторы БПЛА "Южной" группировки войск выявляют и поражают вражеские БПЛА "Баба-Яга", с помощью которых противник осуществляет огневые налеты и ведет разведку. Их уничтожение позволяет передовым отрядам "Южной" группировки войск успешно выполнять боевые задачи в зоне ответственности.
