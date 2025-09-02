Рейтинг@Mail.ru
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 02.09.2025 (обновлено: 21:54 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/dron-2039194304.html
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области - РИА Новости, 02.09.2025
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области
Три местных жительницы получили ранения при взрыве украинского дрона рядом с социальным объектом в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:25:00+03:00
2025-09-02T21:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Три местных жительницы получили ранения при взрыве украинского дрона рядом с социальным объектом в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом. Пострадали три сотрудницы. Бригадой СМП они доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы&quot;, — написал он.После оказания необходимой помощи их продолжат лечить амбулаторно.Гладков добавил, что у здания повреждены фасад и остекление. Кроме того, от удара второго БПЛА пострадал служебный автомобиль.Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
https://ria.ru/20250902/shturm-2038921110.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области

При детонации дрона ВСУ пострадали три сотрудницы белгородского соцучреждения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Три местных жительницы получили ранения при взрыве украинского дрона рядом с социальным объектом в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом. Пострадали три сотрудницы. Бригадой СМП они доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы", — написал он.

Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Сварить ВСУ в котле". С чем столкнулись штурмовики в ДНР
Вчера, 08:00
После оказания необходимой помощи их продолжат лечить амбулаторно.
Гладков добавил, что у здания повреждены фасад и остекление. Кроме того, от удара второго БПЛА пострадал служебный автомобиль.
Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала