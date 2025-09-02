https://ria.ru/20250902/dron-2039194304.html

При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области

Три местных жительницы получили ранения при взрыве украинского дрона рядом с социальным объектом в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор РИА Новости, 02.09.2025

БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Три местных жительницы получили ранения при взрыве украинского дрона рядом с социальным объектом в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом. Пострадали три сотрудницы. Бригадой СМП они доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы", — написал он.После оказания необходимой помощи их продолжат лечить амбулаторно.Гладков добавил, что у здания повреждены фасад и остекление. Кроме того, от удара второго БПЛА пострадал служебный автомобиль.Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.

