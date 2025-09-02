https://ria.ru/20250902/dron-2039194304.html
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области - РИА Новости, 02.09.2025
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области
Три местных жительницы получили ранения при взрыве украинского дрона рядом с социальным объектом в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:25:00+03:00
2025-09-02T19:25:00+03:00
2025-09-02T21:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Три местных жительницы получили ранения при взрыве украинского дрона рядом с социальным объектом в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом. Пострадали три сотрудницы. Бригадой СМП они доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы", — написал он.После оказания необходимой помощи их продолжат лечить амбулаторно.Гладков добавил, что у здания повреждены фасад и остекление. Кроме того, от удара второго БПЛА пострадал служебный автомобиль.Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
https://ria.ru/20250902/shturm-2038921110.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области
При детонации дрона ВСУ пострадали три сотрудницы белгородского соцучреждения