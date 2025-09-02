Рейтинг@Mail.ru
Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке в Судаке
13:27 02.09.2025
Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке в Судаке
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о массовой драке с двумя пострадавшими в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики. "В Судаке полицейские проводят проверку по факту возможного нарушения общественного порядка. По итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. В соцсетях, по данным ведомства, появилась информация о конфликте между группой молодых людей, в котором пострадали два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
происшествия, судак, республика крым
Происшествия, Судак, Республика Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о массовой драке с двумя пострадавшими в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики.
"В Судаке полицейские проводят проверку по факту возможного нарушения общественного порядка. По итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
В соцсетях, по данным ведомства, появилась информация о конфликте между группой молодых людей, в котором пострадали два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края. 8 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка
8 сентября 2024, 01:19
 
