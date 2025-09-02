https://ria.ru/20250902/draka-2039074822.html

Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке в Судаке

Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке в Судаке - РИА Новости, 02.09.2025

Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке в Судаке

Полиция начала проверку информации о массовой драке с двумя пострадавшими в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики.

происшествия

судак

республика крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о массовой драке с двумя пострадавшими в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики. "В Судаке полицейские проводят проверку по факту возможного нарушения общественного порядка. По итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. В соцсетях, по данным ведомства, появилась информация о конфликте между группой молодых людей, в котором пострадали два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

судак

республика крым

происшествия, судак, республика крым