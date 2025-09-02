https://ria.ru/20250902/doroga-2039023266.html
В Красноярске размыло дорогу
В Красноярске размыло дорогу - РИА Новости, 02.09.2025
В Красноярске размыло дорогу
Дорогу размыло потоком дождевой воды в одном из районов Красноярска, изолированными оказались жители нескольких СНТ, сообщила мэрия города. РИА Новости, 02.09.2025
КРАСНОЯРСК, 2 сен – РИА Новости. Дорогу размыло потоком дождевой воды в одном из районов Красноярска, изолированными оказались жители нескольких СНТ, сообщила мэрия города. В понедельник в Красноярске выпало больше месячной нормы осадков. По данным Среднесибирской УГМС, которые предоставила мэрия Красноярска, 1 сентября выпало 75,8 миллиметра осадков при месячной норме сентября 55 миллиметров. "Непрекращающийся поток воды продолжает размывать дорогу, которую оперативные службы были вынуждены полностью перекрыть для безопасности жителей вчера вечером. Основная задача сейчас – определить, откуда идёт поток воды, для принятия дальнейших мер. Для этого проводится обследование территории", - говорится в сообщении. На месте побывал и.о. главы города Алексей Шувалов, он поручил обеспечить безопасность жителей и организовать для них транспортное сообщение до ближайшей остановки, уточняют власти города. По данным администрации Октябрьского района Красноярска, размытая дорога ведет к ряду СНТ.
