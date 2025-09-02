Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 02.09.2025 (обновлено: 13:29 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/dolgo-2039054463.html
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец - РИА Новости, 02.09.2025
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец
Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:40:00+03:00
2025-09-02T13:29:00+03:00
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039071277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7708f9ace8b7b43637c7d0095e2c1ee2.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
https://ria.ru/20250902/putin-2039054675.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин об атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру
Путин об атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру.
2025-09-02T12:40
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039071277_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2952949f0b579177928926be7ce602d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина
Россия, Украина
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец

Путин: Россия долго терпела украинские удары по энергоинфраструктуре

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин: Москву вынудили защищать людей, связавших судьбу с Россией
Вчера, 12:40
 
РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала