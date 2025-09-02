https://ria.ru/20250902/dolgo-2039054463.html

Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец

Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец - РИА Новости, 02.09.2025

Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец

Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:40:00+03:00

2025-09-02T12:40:00+03:00

2025-09-02T13:29:00+03:00

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039071277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7708f9ace8b7b43637c7d0095e2c1ee2.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

https://ria.ru/20250902/putin-2039054675.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру Путин об атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру. 2025-09-02T12:40 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина