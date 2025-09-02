https://ria.ru/20250902/delo-2039088999.html

СК завел дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

СК завел дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 02.09.2025

СК завел дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

Следователи возбудили дело против украинского солдата Георгия Каракулина, который в мае вторгся в Курскую область и препятствовал эвакуации мирных жителей,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:02:00+03:00

2025-09-02T14:02:00+03:00

2025-09-02T14:12:00+03:00

происшествия

россия

курская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

ак-74

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Георгия Каракулина, который в мае вторгся в Курскую область и препятствовал эвакуации мирных жителей, сообщает СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении солдата Георгия Каракулина, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-4862 вооруженных формирований Украины (425-й отдельный штурмовой полк). Он подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 15 мая Каракулин, вооруженный автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ. В этот же день он занял наблюдательно-огневую позицию у курского поселка Краснооктябрьский, после чего принял участие в вооруженном блокировании населенного пункта и незаконном его удержании. Кроме этого, Каракулин, применяя оружие, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Каракулин задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам. Военные следователи также устанавливают мирных жителей, пострадавших от преступных действий подозреваемого, фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Следователи также установят командиров вооруженных формирований Украины, отдавших преступные приказы, и иных участников указанных преступлений.

https://ria.ru/20240909/vsu-1971633617.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), ак-74