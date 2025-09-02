СК завел дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Георгия Каракулина, который в мае вторгся в Курскую область и препятствовал эвакуации мирных жителей, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении солдата Георгия Каракулина, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-4862 вооруженных формирований Украины (425-й отдельный штурмовой полк). Он подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 15 мая Каракулин, вооруженный автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ. В этот же день он занял наблюдательно-огневую позицию у курского поселка Краснооктябрьский, после чего принял участие в вооруженном блокировании населенного пункта и незаконном его удержании. Кроме этого, Каракулин, применяя оружие, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации.
Подчеркивается, что в ходе боевых действий Каракулин задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам.
Военные следователи также устанавливают мирных жителей, пострадавших от преступных действий подозреваемого, фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Следователи также установят командиров вооруженных формирований Украины, отдавших преступные приказы, и иных участников указанных преступлений.
