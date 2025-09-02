Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область
14:02 02.09.2025 (обновлено: 14:12 02.09.2025)
СК завел дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область
происшествия
россия
курская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
ак-74
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Георгия Каракулина, который в мае вторгся в Курскую область и препятствовал эвакуации мирных жителей, сообщает СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении солдата Георгия Каракулина, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-4862 вооруженных формирований Украины (425-й отдельный штурмовой полк). Он подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 15 мая Каракулин, вооруженный автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ. В этот же день он занял наблюдательно-огневую позицию у курского поселка Краснооктябрьский, после чего принял участие в вооруженном блокировании населенного пункта и незаконном его удержании. Кроме этого, Каракулин, применяя оружие, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Каракулин задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам. Военные следователи также устанавливают мирных жителей, пострадавших от преступных действий подозреваемого, фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Следователи также установят командиров вооруженных формирований Украины, отдавших преступные приказы, и иных участников указанных преступлений.
происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), ак-74
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), АК-74
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Георгия Каракулина, который в мае вторгся в Курскую область и препятствовал эвакуации мирных жителей, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении солдата Георгия Каракулина, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-4862 вооруженных формирований Украины (425-й отдельный штурмовой полк). Он подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 15 мая Каракулин, вооруженный автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ. В этот же день он занял наблюдательно-огневую позицию у курского поселка Краснооктябрьский, после чего принял участие в вооруженном блокировании населенного пункта и незаконном его удержании. Кроме этого, Каракулин, применяя оружие, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации.
Подчеркивается, что в ходе боевых действий Каракулин задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам.
Военные следователи также устанавливают мирных жителей, пострадавших от преступных действий подозреваемого, фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Следователи также установят командиров вооруженных формирований Украины, отдавших преступные приказы, и иных участников указанных преступлений.
