Рейтинг@Mail.ru
Дело Быкова* о фейках о ВС России поступило в суд - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 02.09.2025 (обновлено: 09:57 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/delo-2039012437.html
Дело Быкова* о фейках о ВС России поступило в суд
Дело Быкова* о фейках о ВС России поступило в суд - РИА Новости, 02.09.2025
Дело Быкова* о фейках о ВС России поступило в суд
Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:50:00+03:00
2025-09-02T09:57:00+03:00
россия
общество
москва
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, поступило в Черемушкинский суд Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции."Зарегистрировано уголовное дело в отношении Быкова* Д.Л", - сказал собеседник агентства.Поводом для возбуждения дела о фейках об армии на Быкова* послужил видеоролик на YouTube, в котором он сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан в селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.Быков* заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск.Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250827/inoagent-2037808986.html
https://ria.ru/20250823/karaulov-2037108708.html
россия
москва
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, москва, харьковская область
Россия, Общество, Москва, Харьковская область
Дело Быкова* о фейках о ВС России поступило в суд

Дело писателя Быкова* о фейках о ВС России поступило в суд

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков*
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Писатель Дмитрий Быков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, поступило в Черемушкинский суд Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Быкова* Д.Л", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
27 августа, 11:01
Поводом для возбуждения дела о фейках об армии на Быкова* послужил видеоролик на YouTube, в котором он сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан в селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.
Быков* заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Журналист Караулов* не смог оспорить статус иноагента
23 августа, 05:07
 
РоссияОбществоМоскваХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала