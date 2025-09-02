Дело Быкова* о фейках о ВС России поступило в суд

https://ria.ru/20250902/delo-2039012437.html

2025-09-02T09:50:00+03:00

2025-09-02T09:50:00+03:00

2025-09-02T09:57:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, поступило в Черемушкинский суд Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции."Зарегистрировано уголовное дело в отношении Быкова* Д.Л", - сказал собеседник агентства.Поводом для возбуждения дела о фейках об армии на Быкова* послужил видеоролик на YouTube, в котором он сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан в селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.Быков* заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск.Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

