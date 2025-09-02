В районе Ростова-на-Дону, который атаковали БПЛА, ввели режим ЧС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе, где пострадали дома при налете украинских беспилотников, сообщил глава города Александр Скрябин.
"Принято решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома", — написал он в Telegram.
Глава города поручил организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, а также провести поквартирный обход. Коммунальные службы должны приступить к уборке на месте происшествия. Им также поручено принимать у жильцов пострадавших домов документы для получения выплат.
"Всем пострадавшим окажем необходимую помощь. На базе администрации Советского района осуществляется прием документов на оказание предусмотренной материальной помощи", — добавил Скрябин.
После того как жильцы вернулись в дома, пункт временного размещения на базе школы № 115 закрыли, с завтрашнего дня она заработает в штатном режиме.
Минувшей ночью из-за атаки беспилотников загорелись верхние этажи двух многоэтажек в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Трое взрослых и один ребенок обратились за медицинской помощью. В одной из квартир обнаружили снаряд, из дома эвакуировали 320 человек.