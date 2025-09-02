Рейтинг@Mail.ru
Число поисков россиянами авиабилетов в Китай выросло в пять раз
15:15 02.09.2025
Число поисков россиянами авиабилетов в Китай выросло в пять раз
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Количество поисков россиянами авиабилетов в Китай за сутки выросло в пять раз, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "За сутки количество поисков авиабилетов в Китай выросло в пять раз. За год доля авиазаказов в Китай выросла на 35%. Отсутствие необходимости оформления визы сделает эту страну еще более популярной", - сообщили в сервисе.
Новости
китай
Китай
Флаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Количество поисков россиянами авиабилетов в Китай за сутки выросло в пять раз, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
"За сутки количество поисков авиабилетов в Китай выросло в пять раз. За год доля авиазаказов в Китай выросла на 35%. Отсутствие необходимости оформления визы сделает эту страну еще более популярной", - сообщили в сервисе.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию
2 октября 2024, 07:14
 
