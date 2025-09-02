https://ria.ru/20250902/chislo-2039124885.html
Число поисков россиянами авиабилетов в Китай выросло в пять раз
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Количество поисков россиянами авиабилетов в Китай за сутки выросло в пять раз, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "За сутки количество поисков авиабилетов в Китай выросло в пять раз. За год доля авиазаказов в Китай выросла на 35%. Отсутствие необходимости оформления визы сделает эту страну еще более популярной", - сообщили в сервисе.
