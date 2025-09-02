Рейтинг@Mail.ru
В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/chikago-2038967022.html
В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек
В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек - РИА Новости, 02.09.2025
В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек
В американском городе Чикаго, куда президент США Дональд Трамп пообещал прийти с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T01:13:00+03:00
2025-09-02T01:13:00+03:00
в мире
чикаго
сша
иллинойс
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. В американском городе Чикаго, куда президент США Дональд Трамп пообещал прийти с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью, за праздничные выходные произошло 32 случая стрельбы, в которых погибли семь человек и 44 получили ранения, сообщает телеканал ABC News. "По данным полиции, в Чикаго за выходные, посвященные Дню труда (отмечается в США в первый понедельник сентября - ред.), по меньшей мере 54 человека получили огнестрельные ранения, семеро из них погибли", - говорится в публикации на сайте телеканала. Уточняется, что всего произошло не менее 32 случаев стрельбы в различных районах города. Выстрелы звучали, начиная с вечера пятницы и заканчивая полуднем понедельника. По данным властей в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год. В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию. Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. Ранее в понедельник губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год. Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил, в частности, мэр ЧикагоБрэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.
https://ria.ru/20250901/ssha-2038952457.html
https://ria.ru/20250831/tramp-2038601192.html
https://ria.ru/20250901/tramp-2038839568.html
чикаго
сша
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, сша, иллинойс, дональд трамп
В мире, Чикаго, США, Иллинойс, Дональд Трамп
В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек

В Чикаго за выходные произошли 32 перестрелки, погибли семь человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. В американском городе Чикаго, куда президент США Дональд Трамп пообещал прийти с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью, за праздничные выходные произошло 32 случая стрельбы, в которых погибли семь человек и 44 получили ранения, сообщает телеканал ABC News.
"По данным полиции, в Чикаго за выходные, посвященные Дню труда (отмечается в США в первый понедельник сентября - ред.), по меньшей мере 54 человека получили огнестрельные ранения, семеро из них погибли", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Панорама города Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
СМИ: власти США направят в Чикаго бронетехнику для борьбы с мигрантами
Вчера, 21:42
Уточняется, что всего произошло не менее 32 случаев стрельбы в различных районах города. Выстрелы звучали, начиная с вечера пятницы и заканчивая полуднем понедельника.
По данным властей в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год.
В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию.
Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Трамп пообещал прийти в Чикаго с мерами федерального контроля
31 августа, 01:46
Ранее в понедельник губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил, в частности, мэр ЧикагоБрэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Глава Иллинойса назвал планы Трампа против преступников в Чикаго вторжением
Вчера, 13:18
 
В миреЧикагоСШАИллинойсДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала