https://ria.ru/20250902/chikago-2038967022.html

В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек

В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек - РИА Новости, 02.09.2025

В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек

В американском городе Чикаго, куда президент США Дональд Трамп пообещал прийти с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T01:13:00+03:00

2025-09-02T01:13:00+03:00

2025-09-02T01:13:00+03:00

в мире

чикаго

сша

иллинойс

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. В американском городе Чикаго, куда президент США Дональд Трамп пообещал прийти с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью, за праздничные выходные произошло 32 случая стрельбы, в которых погибли семь человек и 44 получили ранения, сообщает телеканал ABC News. "По данным полиции, в Чикаго за выходные, посвященные Дню труда (отмечается в США в первый понедельник сентября - ред.), по меньшей мере 54 человека получили огнестрельные ранения, семеро из них погибли", - говорится в публикации на сайте телеканала. Уточняется, что всего произошло не менее 32 случаев стрельбы в различных районах города. Выстрелы звучали, начиная с вечера пятницы и заканчивая полуднем понедельника. По данным властей в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год. В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию. Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. Ранее в понедельник губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год. Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил, в частности, мэр ЧикагоБрэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.

https://ria.ru/20250901/ssha-2038952457.html

https://ria.ru/20250831/tramp-2038601192.html

https://ria.ru/20250901/tramp-2038839568.html

чикаго

сша

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чикаго, сша, иллинойс, дональд трамп