В перестрелках в Чикаго за выходные погибли семь человек

В Чикаго за выходные произошли 32 перестрелки, погибли семь человек
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. В американском городе Чикаго, куда президент США Дональд Трамп пообещал прийти с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью, за праздничные выходные произошло 32 случая стрельбы, в которых погибли семь человек и 44 получили ранения, сообщает телеканал ABC News.
Уточняется, что всего произошло не менее 32 случаев стрельбы в различных районах города. Выстрелы звучали, начиная с вечера пятницы и заканчивая полуднем понедельника.
По данным властей в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год.
В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию.
Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
Ранее в понедельник губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил, в частности, мэр ЧикагоБрэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.