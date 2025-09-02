https://ria.ru/20250902/chechnya-2039126549.html

В Чечне прокомментировали новые обвинения СБУ в адрес Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 2 сен - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя новые обвинения СБУ в адрес главы республики Рамзана Кадырова, заявил, что роль Кадырова в СВО является "костью в горле" для киевского режима. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". "Кадыров - как кость в горле для киевского режима. Его вовлеченность в специальную военную операцию, то, каким образом он обеспечивает все наши подразделения, оснащает всем необходимым оборудованием, техникой, то, каким образом он здесь в республике наладил работу по высококвалифицированной подготовке добровольцев и не только добровольцев, различных подразделений тоже. Это вас сильно нервирует, из-за этого вас бросает в дрожь, это не устраивает вас, это все и так ясно. Но главное хочу сказать, что Кадыров - это тот человек, который всегда отличался следующим: он всегда держал слово и обещания, данные им, даже своим врагам, даже террористам и экстремистам", - заявил Дудаев в своем Telegram-канале. Министр подчеркнул, что Кадыров никогда не совершал преступления против Украины и ее граждан, всегда помогал "словом и делом" гражданам Украины. "Вы сегодня пытаетесь упрекнуть Кадырова в том, что он нарушает законы и обычаи ведения боевых действий. О каких законах, обычаях, традициях и правилах вообще ведения боевых действий может сегодня говорить киевский режим, когда из-за ваших террористических преступных действий практически ежедневно страдает мирное население, не только на территории Российской Федерации, но и на вашей же территории", - добавил Дудаев. СБУ в ноябре 2022 года объявила Кадырова в розыск. Согласно данным базы ведомства, ему инкриминируются две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Согласно Уголовному кодексу Украины, она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

