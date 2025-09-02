https://ria.ru/20250902/bykov-2038999386.html

Писатель Быков* покинул Россию в феврале 2022 года

Писатель Быков* покинул Россию в феврале 2022 года - РИА Новости, 02.09.2025

Писатель Быков* покинул Россию в феврале 2022 года

Писатель Дмитрий Быков*, обвиняемый в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, покинул Россию в феврале 2022 года, указано в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T08:26:00+03:00

2025-09-02T08:26:00+03:00

2025-09-02T08:26:00+03:00

в мире

россия

сша

нью-йорк (город)

дмитрий быков*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков*, обвиняемый в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, покинул Россию в феврале 2022 года, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вместе с тем Быков Д.Л.* от следствия не скрывался, 20 февраля 2022 года выехал из России, покинув, таким образом, страну задолго до публикации инкриминируемого материала - 6 октября 2023 года", - указывала защита писателя. Согласно материалам, по данным следствия, Быков* покинул территорию РФ и прибыл на территорию США - в Нью-Йорк. Однако до настоящего времени установить его местонахождение не удалось. Поводом для возбуждения дела о фейках об армии на Быкова стал видеоролик на хостинге YouTube, в котором он сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан с селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности. Быков* заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241012/shteyn-1977703115.html

https://ria.ru/20250902/bykov-2038976235.html

россия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, нью-йорк (город), дмитрий быков*