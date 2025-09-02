Писатель Быков* покинул Россию в феврале 2022 года

https://ria.ru/20250902/bykov-2038999386.html
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков*, обвиняемый в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, покинул Россию в феврале 2022 года, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вместе с тем Быков Д.Л.* от следствия не скрывался, 20 февраля 2022 года выехал из России, покинув, таким образом, страну задолго до публикации инкриминируемого материала - 6 октября 2023 года", - указывала защита писателя. Согласно материалам, по данным следствия, Быков* покинул территорию РФ и прибыл на территорию США - в Нью-Йорк. Однако до настоящего времени установить его местонахождение не удалось. Поводом для возбуждения дела о фейках об армии на Быкова стал видеоролик на хостинге YouTube, в котором он сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан с селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности. Быков* заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
