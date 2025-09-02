https://ria.ru/20250902/bykov-2038976235.html
Писатель Быков* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф
Писатель Быков* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф - РИА Новости, 02.09.2025
Писатель Быков* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф
Писатель Дмитрий Быков* обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T03:48:00+03:00
2025-09-02T03:48:00+03:00
2025-09-02T03:48:00+03:00
происшествия
россия
дмитрий быков*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50255/63/502556348_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_d354c191d0e6a79f40e082adbb157e4a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение оставили в силе, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказали в суде. Штраф по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Быкову* назначили в июне 2023 года. По данной статье его несколько раз привлекали к административной ответственности. В отношении Быкова* возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
https://ria.ru/20250901/inoagenty-2038722519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50255/63/502556348_0:0:1400:1050_1920x0_80_0_0_ab62b45f428e0776865927f59c5abce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дмитрий быков*
Происшествия, Россия, Дмитрий Быков*
Писатель Быков* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф
Писатель Дмитрий Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей в Верховном суде
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение оставили в силе, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказали в суде.
Штраф по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
Быкову* назначили в июне 2023 года. По данной статье его несколько раз привлекали к административной ответственности.
В отношении Быкова* возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.