03:48 02.09.2025
Писатель Быков* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф
происшествия
россия
дмитрий быков*
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение оставили в силе, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказали в суде. Штраф по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Быкову* назначили в июне 2023 года. По данной статье его несколько раз привлекали к административной ответственности. В отношении Быкова* возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
происшествия, россия, дмитрий быков*
Происшествия, Россия, Дмитрий Быков*
© РИА Новости / Алексей ДаничевДмитрий Быков*
© РИА Новости / Алексей Даничев
Дмитрий Быков*. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение оставили в силе, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказали в суде.
Штраф по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Быкову* назначили в июне 2023 года. По данной статье его несколько раз привлекали к административной ответственности.
В отношении Быкова* возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
ПроисшествияРоссияДмитрий Быков*
 
 
