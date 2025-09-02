https://ria.ru/20250902/bykov-2038976235.html

Писатель Быков* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф

2025-09-02T03:48:00+03:00

происшествия

россия

дмитрий быков*

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение оставили в силе, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказали в суде. Штраф по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Быкову* назначили в июне 2023 года. По данной статье его несколько раз привлекали к административной ответственности. В отношении Быкова* возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

россия

2025

