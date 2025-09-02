https://ria.ru/20250902/burkina-faso-2038966081.html

Власти Буркина-Фасо ввели наказание за гомосексуализм

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Переходное законодательное собрание Буркина-Фасо приняло новый кодекс, согласно которому гомосексуализм (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) теперь будет наказываться тюремным заключением до пяти лет и штрафом, передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB). "Согласно новому кодексу личности и семьи, принятому в понедельник переходным законодательным собранием Буркина-Фасо, гомосексуализм* и подобные практики теперь будут наказываться по закону тюремным заключением сроком от двух до пяти лет и штрафом", - передает агентство. Как отмечается, министр юстиции Родриг Баяла заявил, что в случае повторного нарушения человек может быть "выслан из страны", если у него нет гражданства Буркина-Фасо. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.

