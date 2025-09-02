https://ria.ru/20250902/britanija-2039137492.html
Власти Британии хотят переселить беженцев из гостиниц на склады
ЛОНДОН, 2 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что власти рассматривают возможность переселения беженцев, размещенных в гостиницах, в промышленные и складские здания. "Прежде всего, нужно уменьшить масштаб системы предоставления убежища, чтобы в системе было меньше людей. Ранее система бесконтрольно расширялась. Также необходимо рассматривать другие подходящие площадки для размещения беженцев, в том числе военные и промышленные объекты", - заявила Купер в эфире радиостанции LBC. На вопрос о том, имеет ли она ввиду, в том числе, складские помещения, министр заявила, что это является одним из рассматриваемых вариантов. В понедельник Купер подтвердила намерение правительства закрыть все гостиницы, в которых размещены беженцы, до следующих выборов в 2029 году. Критики настаивают на том, что проблему гостиниц, которые зачастую расположены в центрах городов и, как считается, являются причиной роста преступности, нужно решать уже сейчас. В августе власти города Эппинга вблизи Лондона начали добиваться закрытия местной гостиницы с беженцами The Bell. Ранее из-за гостиницы в городе возникли беспорядки на фоне суда над мигрантом, обвиняемым в изнасиловании. В своем иске местные власти заявили, что существует "явный риск дальнейшей эскалации напряженности в обществе" и что данная практика не соответствует правилам городского зонирования. Суд ввел временный запрет на размещение беженцев в гостинице на время разбирательства, однако МВД добилось отмены запрета. После успеха Эппинга многие региональные власти заявили о намерении принять аналогичные меры. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
