ВС России, уничтожившие боевиков "Азова"*, захватили их оружие и амуницию

Бойцы группировки войск "Запад", уничтожившие боевиков "Азова"*, захватили их вооружения, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад", уничтожившие боевиков "Азова"*, захватили их вооружения, заявили РИА Новости в российских силовых структурах."Захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики", — сказал собеседник агентства.Также сообщалось о уничтожении двух бронемашин американского производства MaxxPro.Село Глущенково расположено на границе Харьковской области и ДНР. Оно находится к северу от населенного пункта Редкодуб, о взятии которого Минобороны России объявило в начале июня.* Террористическая организация, запрещенная в России.

