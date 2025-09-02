https://ria.ru/20250902/boeviki-2039171884.html
ВС России, уничтожившие боевиков "Азова"*, захватили их оружие и амуницию
Бойцы группировки войск "Запад", уничтожившие боевиков "Азова"*, захватили их вооружения, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад", уничтожившие боевиков "Азова"*, захватили их вооружения, заявили РИА Новости в российских силовых структурах."Захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики", — сказал собеседник агентства.Также сообщалось о уничтожении двух бронемашин американского производства MaxxPro.Село Глущенково расположено на границе Харьковской области и ДНР. Оно находится к северу от населенного пункта Редкодуб, о взятии которого Минобороны России объявило в начале июня.* Террористическая организация, запрещенная в России.
Националисты "Азова"*, уничтоженные российскими бойцами в районе Глущенково в ДНР
Российские бойцы уничтожили 17 националистов "Азова"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
*организация признана террористической и запрещена в России
