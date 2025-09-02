Выставка украшений "Магия блеска" откроется в Историческом музее 3 сентября
Выставка украшений "Магия блеска" откроется в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выставка "Магия блеска", посвященная искусству изготовления украшений и аксессуаров XVIII – начала XIX века, в отделке которых используются стразы и граненая сталь, откроется в Историческом музее 3 сентября, сообщили в пресс-службе музея.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Магия блеска" в Историческом музее
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Магия блеска" в Историческом музее
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Магия блеска" в Историческом музее
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
3 из 3
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
1 из 3
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
2 из 3
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
3 из 3
"Исторический музей представляет выставку, посвященную искусству изготовления украшений и аксессуаров XVIII – начала XIX века, в отделке которых используются стразы и граненая сталь. Выставка для посетителей открыта в Историческом музее с 3 сентября 2025 года по 12 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Впервые экспонаты, созданные с использованием этих материалов, демонстрируются как самоценные и самодостаточные предметы роскоши, подчеркнули в музее.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Магия блеска" в Историческом музее
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Магия блеска" в Историческом музее
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Магия блеска" в Историческом музее
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Магия блеска" в Историческом музее
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
4 из 4
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
1 из 4
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
2 из 4
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
3 из 4
Выставка "Магия блеска" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
4 из 4
Порядка 250 уникальных экспонатов из фондов Исторического музея будут представлены в экспозиции: серьги, кольца, броши, медальоны, пуговицы, башмачные пряжки, лорнеты, зрительные трубки, часы, шатлены, веера, а также ордена, парадные шпаги, масонские знаки; предметы личного благочестия – кресты, образки и иконы, шкатулки, подсвечники, курильницы, богато украшенная мебель.
Золотой век пресс-службы: как сегодня меняется пиар музеев
29 августа, 16:44