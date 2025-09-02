https://ria.ru/20250902/bespilotnik-2039203418.html
ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем
ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем
Российская ПВО сбила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ во вторник."Второго сентября текущего года в период с 19.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
