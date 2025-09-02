https://ria.ru/20250902/bespilotnik-2039203418.html

ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем

ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем - РИА Новости, 02.09.2025

ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем

Российская ПВО сбила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 02.09.2025

безопасность

черное море

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ во вторник."Второго сентября текущего года в период с 19.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

черное море

россия

2025

безопасность, черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)