Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/bespilotnik-2039203418.html
ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем
ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем - РИА Новости, 02.09.2025
ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем
Российская ПВО сбила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T20:17:00+03:00
2025-09-02T20:17:00+03:00
безопасность
черное море
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ во вторник."Второго сентября текущего года в период с 19.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250902/sevastopol-2039202324.html
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Черное море, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила два беспилотника над Черным морем

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Черным морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Второго сентября текущего года в период с 19.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Вид на город Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
Вчера, 20:11
 
БезопасностьЧерное мореРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала