Украинский беспилотник атаковал жилой дом в ЛНР
2025-09-02T11:16:00+03:00
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник в понедельник атаковал многоэтажный дом в Рубежном ЛНР, здание получило незначительные повреждения, никто не пострадал, сообщила во вторник администрация города. "Вчера днем вражеский БПЛА совершил атаку на многоэтажный жилой дом одного из районов города. Несмотря на серьёзность ситуации, обошлось без пострадавших среди жильцов и прохожих. Торцевая стена девятиэтажного жилого дома получила незначительные повреждения, разрушения конструкций отсутствуют", - говорится в Telegram-канале администрации Рубежного.
