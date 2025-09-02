Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/bespilotnik-2039030279.html
Украинский беспилотник атаковал жилой дом в ЛНР
Украинский беспилотник атаковал жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 02.09.2025
Украинский беспилотник атаковал жилой дом в ЛНР
Украинский беспилотник в понедельник атаковал многоэтажный дом в Рубежном ЛНР, здание получило незначительные повреждения, никто не пострадал, сообщила во... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:16:00+03:00
2025-09-02T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039030074_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_6472fd98e9b37c451dfd26d46b2fd048.jpg
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник в понедельник атаковал многоэтажный дом в Рубежном ЛНР, здание получило незначительные повреждения, никто не пострадал, сообщила во вторник администрация города. "Вчера днем вражеский БПЛА совершил атаку на многоэтажный жилой дом одного из районов города. Несмотря на серьёзность ситуации, обошлось без пострадавших среди жильцов и прохожих. Торцевая стена девятиэтажного жилого дома получила незначительные повреждения, разрушения конструкций отсутствуют", - говорится в Telegram-канале администрации Рубежного.
https://ria.ru/20250702/lugansk-2026735287.html
луганская народная республика
рубежное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039030074_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da059c54cc1f59eda82bc47441dff0ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, рубежное, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал жилой дом в ЛНР

Украинский дрон повредил многоэтажный жилой дом в Рубежном в ЛНР

© Фото : Администрация города РубежноеПоследствия атаки многоэтажного жилого дома в Рубежном
Последствия атаки многоэтажного жилого дома в Рубежном - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Администрация города Рубежное
Последствия атаки многоэтажного жилого дома в Рубежном
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник в понедельник атаковал многоэтажный дом в Рубежном ЛНР, здание получило незначительные повреждения, никто не пострадал, сообщила во вторник администрация города.
"Вчера днем вражеский БПЛА совершил атаку на многоэтажный жилой дом одного из районов города. Несмотря на серьёзность ситуации, обошлось без пострадавших среди жильцов и прохожих. Торцевая стена девятиэтажного жилого дома получила незначительные повреждения, разрушения конструкций отсутствуют", - говорится в Telegram-канале администрации Рубежного.
Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин
2 июля, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРубежноеПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала