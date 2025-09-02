https://ria.ru/20250902/belgrad-2038965297.html

Протестующие провели шествие в Белграде без беспорядков

2025-09-02T00:46:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

патриарх сербский порфирий

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005196363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c45ca200ca00832eaa284676b6cf7ae.jpg

БЕЛГРАД, 2 сен - РИА Новости. Протестующие студенты, учащиеся средних школ и сторонники оппозиции провели массовое шествие в Белграде по центральным улицам без беспорядков, передает корреспондент РИА Новости. Студенты и учащиеся собрались вечером в понедельник на массовую акцию в Белграде, посвященную 10 месяцам, прошедшим после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Демонстранты устроили протестное шествие по центральным улицам от старого железнодорожного вокзала в центре Белграда через министерство образования, Конституционный суд, Радио и телевидение Сербии (РТС) до центральной площади Республики. В каждой из этих точек они оставили по белой розе в знак того, что "умерли" образование, судебная система, журналистика и другие институты. Около 20.30 (21.30 мск) колонна протестующих подошла к зданию Конституционного суда, рядом с которым находится скупщина (парламент). На площади между скупщиной и в прилегающем парке с президентской администрацией с марта стоит палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича. Вечером в понедельник в палаточном городке, прозванным в Белграде "Чациленд" было заметно присутствие полиции и мужчин спортивного вида. От демонстрантов сторонников властей отделяло металлическое ограждение и несколько нарядов полиции без сплошного кордона. Активисты, поддерживающие порядок на протесте, остановили колонну демонстрантов в нескольких десятках метров от ограждения "Чациленда". Затем они выстроились плотной линией вдоль ограждения границы палаточного лагеря сторонников Вучича и направили демонстрантов по улице Таковской к зданию Радио и телевидения Сербии (РТС). Провокаций ни со стороны демонстрантов, ни от сторонников властей не было, хотя протестующие пару раз начинали свистеть и скандировать. В "Чациленде" в это время расположилась жандармерия со щитами в тяжелой экипировке, но не вмешивалась. После здания РТС, которое протестующие упрекают в необъективном освещении ситуации в стране, колонна также задержалась у здания старейшей сербской газеты "Политика". Оба СМИ демонстранты упрекнули в том, что они говорят о ценах на продукты, пока "полиция бьет детей на протестах". Завершилось шествие на центральной площади Республики в Белграде около 22.20 (23.20 мск), где демонстранты провели 16 минут молчания в память о погибших в Нови-Саде и мирно разошлись. Мемориальные акции шествия на 10 месяцев трагедии в понедельник также прошли в городах Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других населенных пунктах, участники разместили фото и видео в соцсетях, там также не сообщается о беспорядках. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

сербия

белград (город)

2025

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий, московская биржа