Бастрыкину доложат по делу о нападении на полицейского в Подмосковье
Бастрыкину доложат по делу о нападении на полицейского в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2025
Бастрыкину доложат по делу о нападении на полицейского в Подмосковье
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль обстоятельства нападения на полицейского у торгового центра в подмосковном Щёлково
2025-09-02T10:31:00+03:00
2025-09-02T10:31:00+03:00
2025-09-02T10:31:00+03:00
происшествия
россия
щелково
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль обстоятельства нападения на полицейского у торгового центра в подмосковном Щёлково, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД рассказала, что в полицию поступило сообщение от сотрудника ГИБДД о том, что в торговом Центре "Глобус" в Щёлково он стал свидетелем конфликта между группой мужчин и охранником. Будучи не на службе полицейский представился конфликтующим, показал служебное удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия. Однако те напали на него и несколько раз ударили. Один из нападавших был впоследствии задержан. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
россия
щелково
московская область (подмосковье)
Бастрыкину доложат по делу о нападении на полицейского в Подмосковье
