Бастрыкину доложат по делу о нападении на полицейского в Подмосковье
10:31 02.09.2025
Бастрыкину доложат по делу о нападении на полицейского в Подмосковье
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль обстоятельства нападения на полицейского у торгового центра в подмосковном Щёлково, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД рассказала, что в полицию поступило сообщение от сотрудника ГИБДД о том, что в торговом Центре "Глобус" в Щёлково он стал свидетелем конфликта между группой мужчин и охранником. Будучи не на службе полицейский представился конфликтующим, показал служебное удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия. Однако те напали на него и несколько раз ударили. Один из нападавших был впоследствии задержан. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль обстоятельства нападения на полицейского у торгового центра в подмосковном Щёлково, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД рассказала, что в полицию поступило сообщение от сотрудника ГИБДД о том, что в торговом Центре "Глобус" в Щёлково он стал свидетелем конфликта между группой мужчин и охранником. Будучи не на службе полицейский представился конфликтующим, показал служебное удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия. Однако те напали на него и несколько раз ударили.
Один из нападавших был впоследствии задержан.
В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СК раскрыл подробности нападения на полицейских в Москве
27 августа, 10:36
 
ПроисшествияРоссияЩелковоМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
