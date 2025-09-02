https://ria.ru/20250902/bank-2039120996.html
ЦБ не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции
ЦБ не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции - РИА Новости, 02.09.2025
ЦБ не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции
Банк России не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции с текущих 4%, это будет иметь значительные издержки для российской экономики,... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Банк России не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции с текущих 4%, это будет иметь значительные издержки для российской экономики, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ. "В последние несколько лет инфляция в России была выше 4%. Это было связано как со структурной трансформацией экономики и подстройкой относительных цен после введения масштабных санкций, так и с перегревом экономики (2023 год – начало 2025 года). Несмотря на это, Банк России не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции. Такое решение будет иметь значительные издержки для российской экономики", - говорится в документе.
