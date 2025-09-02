https://ria.ru/20250902/bank-2038997311.html

Силуанов рассказал о продолжении финансирования НРБ российских проектов

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Решение о продолжении финансирования российских проектов принято недавно на Совете управляющих Нового банка развития (НРБ), сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Что касается финансов, то это, в первую очередь, платежная система. Мы говорим о том, что у нас есть общие финансовые институты в рамках БРИКС, Нового банка развития. Кстати говоря, недавно на Совете управляющих принято решение о продолжении финансирования российских проектов, это очень важно... С точки зрения финансов у нас много задач и вопросов", - сказал Силуанов в комментарии "Известиям", опубликованном в Telegram-канале издания. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. В 2023 году глава банка Дилма Роуссефф дала интервью газете Financial Times. Комментируя вынужденную приостановку операций Нового банка развития в России, против которой уже были введены масштабные санкции, Роуссефф заявила, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы". Силуанов в октябре прошлого года сообщал, что на саммите БРИКС в Казани обсуждался вопрос возобновления инвестиций Нового банка развития в проекты России, механизм выработан. "Что касается Китая, наш ключевой торговый партнер, более 240 миллиардов долларов товарооборот, и надо дальше увеличивать нашу взаимную торговлю на благо всей экономики. Здесь и энергетические проекты, и финансовые, кстати, есть проекты. У нас много тем для взаимного сотрудничества. Поэтому развиваем каждую из них", - отметил министр, комментируя трехсторонний формат встречи России, Китая и Монголии. Китай сейчас занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР. В прошлом году взаимный товарооборот двух стран увеличился на 7,5% и достиг нового рекорда в 245 миллиардов долларов. Рекордные показатели товарооборота России и Китая - не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается, отмечал президент России Владимир Путин в мае.

