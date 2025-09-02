Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Чехии после нападения взял тайм-аут в предвыборной кампании - РИА Новости, 02.09.2025
00:59 02.09.2025
Экс-премьер Чехии после нападения взял тайм-аут в предвыборной кампании
Экс-премьер Чехии после нападения взял тайм-аут в предвыборной кампании - РИА Новости, 02.09.2025
Экс-премьер Чехии после нападения взял тайм-аут в предвыборной кампании
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, на которого в понедельник за день до его дня рождения (2 сентября 1954 года - ред.) во время предвыборного митинга напал мужчина РИА Новости, 02.09.2025
в мире
чехия
восточная европа
андрей бабиш
петр фиала
ПРАГА, 2 сен - РИА Новости. Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, на которого в понедельник за день до его дня рождения (2 сентября 1954 года - ред.) во время предвыборного митинга напал мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил политика костылем по голове и спине, временно находится, по его словам, "вне игры", но надеется в самое ближайшее время вернуться к политическим дебатам перед назначенными на 3-4 октября выборами в парламент республики, заявил Бабиш Чешскому ТВ. "Благодарю всех за поддержку, надеюсь, со мной всё будет хорошо. Завтра (во вторник - ред.) я подожду результатов дальнейшего обследования. Но в любом случае врачи рекомендовали мне пока не напрягаться. Поэтому, к сожалению, мне придётся отменить как минимум завтрашнюю (во вторник - ред.) программу встреч с избирателями в Оломоуцком крае", - сказал экс-премьер. После полученных травм Бабиш был доставлен в отделение неотложной помощи краевой больницы в городе Оломоуце, где ему была сделана комьютерная томография головы в связи с возможными травмами или кровотечением. Бабишу во вторник исполняется 71 год. Ему принадлежит крупнейший в Центральной и Восточной Европе агрохолдинг Agrofert. С капиталом в размере около 4 миллиардов долларов Бабиш занимает восьмое место в рейтинге саиых богатых людей Чехии. В 2011 году он основал и с тех пор возглавляет правоцентристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"). В 2017-2021 годах возглавлял правительство Чехии. Согласно результатам последних социологических опросов, движение имеет наибольшие шансы стать победителем назначенных на 3-4 октября выборов в парламент республики, за него готовы проголосовать около трети (31-33%) избирателей. Правящая праволиберальная коалиция SPOLU премьера Петра Фиалы набирает в опросах 19-21% голосов.
чехия
восточная европа
Экс-премьер Чехии после нападения взял тайм-аут в предвыборной кампании

Экс-премьер Чехии Бабиш после нападения на него на митинге взял тайм-аут

ПРАГА, 2 сен - РИА Новости. Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, на которого в понедельник за день до его дня рождения (2 сентября 1954 года - ред.) во время предвыборного митинга напал мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил политика костылем по голове и спине, временно находится, по его словам, "вне игры", но надеется в самое ближайшее время вернуться к политическим дебатам перед назначенными на 3-4 октября выборами в парламент республики, заявил Бабиш Чешскому ТВ.
"Благодарю всех за поддержку, надеюсь, со мной всё будет хорошо. Завтра (во вторник - ред.) я подожду результатов дальнейшего обследования. Но в любом случае врачи рекомендовали мне пока не напрягаться. Поэтому, к сожалению, мне придётся отменить как минимум завтрашнюю (во вторник - ред.) программу встреч с избирателями в Оломоуцком крае", - сказал экс-премьер.
После полученных травм Бабиш был доставлен в отделение неотложной помощи краевой больницы в городе Оломоуце, где ему была сделана комьютерная томография головы в связи с возможными травмами или кровотечением.
Бабишу во вторник исполняется 71 год. Ему принадлежит крупнейший в Центральной и Восточной Европе агрохолдинг Agrofert. С капиталом в размере около 4 миллиардов долларов Бабиш занимает восьмое место в рейтинге саиых богатых людей Чехии. В 2011 году он основал и с тех пор возглавляет правоцентристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"). В 2017-2021 годах возглавлял правительство Чехии. Согласно результатам последних социологических опросов, движение имеет наибольшие шансы стать победителем назначенных на 3-4 октября выборов в парламент республики, за него готовы проголосовать около трети (31-33%) избирателей. Правящая праволиберальная коалиция SPOLU премьера Петра Фиалы набирает в опросах 19-21% голосов.
В миреЧехияВосточная ЕвропаАндрей БабишПетр Фиала
 
 
