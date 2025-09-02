https://ria.ru/20250902/aviatsiya-2038899470.html

Российские высокие технологии помогут спасти авиацию Китая

Россия сделала щедрый подарок Китаю, предложив поставки собственных двигателей для китайских самолетов. Такое заявление сделал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии саммита ШОС.Китайские СМИ высоко оценили такое предложение России, назвав его спасением для китайской авиационной промышленности. И это действительно так.Главное, при спасении Китая не отдать свое последнее — то есть сами технологии производства авиационных двигателей. Это ценнейший ресурс нашей страны, которым обладают избранные государства. А потенциал экспортных доходов при продаже готовой продукции в Китай может достигать нескольких миллиардов долларов в год.Китай пошел по пути России и тоже создал собственные самолеты. У него уже есть аналог нашего регионального самолета Superjet — ARJ21, переименованный в С909. В 2023 году взлетел аналог российского среднемагистрального самолета МС-21 — С919. Это продукция китайской корпорации COMAC.В свое время Китай совершил ту же ошибку, что и Россия: лайнеры создавались в тесной кооперации с западными авиастроителями. Но тогда это было нормой.Однако, в отличие от России, во-первых, китайские лайнеры по-прежнему зависят от иностранных комплектующих. Во-вторых, Китай пока так и не научился делать собственные авиационные двигатели. Создание самолета — это нетривиальная задача, а уж создание двигателя — еще более сложная, высокотехнологичная работа. Производством авиационных двигателей занимаются избранные страны, их всего пять в мире. Россия в эту авиационную элиту входит, а Китай — нет.Пекин, конечно, работает в этом направлении, но до реальных результатов пока далеко. Собственный авиационный двигатель для китайского самолета С919 планируется сделать только к 2030 году, и этот срок легко может быть еще сдвинут. Сейчас на китайском самолете стоят двигатели, созданные американской GE Aerospace и французской Safran. Такие же двигатели, но в другой модификации, ставят на современные западные лайнеры Boeing 737 Max и Airbus A320neo. В любой момент США могут запретить поставки этих двигателей в Китай. В июне они так и сделали в ответ на ограничение Китаем поставок редкоземельных металлов в США. Обеим странам пришлось отпустить вожжи. Уже в следующем месяцев Вашингтон отозвал свой запрет. Однако рычаг давления никуда не делся.Если США все-таки запретят поставки авиадвигателей в Китай, то китайцам ничего не останется, кроме как закрывать свое производство на долгий срок. Это серьезный удар и по отрасли, и по амбициям, и по национальной безопасности Китая. КНР перевозит пассажиров в семь раз больше, чем Россия, — 730 миллионов по итогам 2024 года. Единственным, кто может помочь в такой ситуации Китаю, действительно является Россия. Только она из незападных стран умеет производить авиационные двигатели.Правда, сегодня взять и завтра поставить новые двигатели на китайские самолеты при всем желании не получится. Потребуется год-два, причем обеим сторонам, чтобы этот проект реализовался. России надо будет в разы увеличить производственные мощности по выпуску двигателей ПД-14 и ПД-8. Первый двигатель уже спроектирован, сертифицирован и полностью готов. Россия стала его делать сразу под МС-21 — еще задолго до 2022 года. И это было правильное решение. Такой двигатель отлично подойдет для китайского аналога МС-21 — С919.Сейчас двигателестроительные мощности в России заточены под планы выпуска МС-21. Такие экстраординарные события, как отказ Запада поставлять двигатели в Китай, сложно было предсказать и заложить в прогнозы. Россия планировала выпустить в 2026 году 31 самолет МС-21, с каждым годом увеличивая объем производства, чтобы к 2029 году делать по 72 единицы в год.У китайской COMAC планы еще более масштабнее, учитывая огромный рынок. В 2024 году было поставлено десять-двенадцать С919, в 2025 году хотели нарастить выпуск до 50-75 единиц, а к 2029-му — до 200 самолетов в год. Для России это означает, по сути, необходимость удвоить и потом утроить свои производственные мощности.Параллельно Китай должен будет провести опытно-конструкторские работы, ремоторизацию и установку нового двигателя на самолет, далее — летные испытания и сертификацию. Просто так взять и поставить другой двигатель на самолет нельзя. Инвестиции потребуются с обеих сторон. Однако это все равно более быстрый путь к возобновлению производства С919, чем ждать, пока Китай сделает собственный двигатель 2030 году, — и еще не факт, что получится с первого раза.Такая же история и со вторым нашим двигателем — ПД-8, который будет устанавливаться на региональный Superjet и прекрасно подойдет для китайского регионального C909. ПД-8 еще проходит испытания и ждет сертификацию, но она должна завершиться в следующем, 2026 году.Очень важно, конечно, России не соглашаться на попытки Китая заполучить технологии производства авиационных двигателей, а они обязательно будут. Потому что скопировать самолет — это одно дело, и Пекин с этим уже справился, а вот скопировать двигатель невозможно. Эти высокие технологии должны оставаться в руках России. Поэтому создавать двигателестроительные заводы надо исключительно на территории нашей страны.Если США откажут Китаю в двигателе, для России это тоже станет большим подарком. Это не только новые рабочие места и налоговые поступления. Это огромные экспортные доходы. При выпуске 75 лайнеров С919 нужно будет поставить 150 двигателей, при выпуске 200 самолетов — 400 двигателей. На двигатели может приходиться 20-30 процентов от стоимости самого самолета. Одну машину С919 оценивают в сто миллионов долларов, значит, двигатели (по два на машину) могут стоить в районе 20 миллионов долларов. Доходы России от такого экспорта могут доходить от полутора до четырех миллиардов долларов.При этом авиакомпании заказывают, как правило, дополнительные моторы, чтобы иметь про запас. Производитель двигателей зарабатывает также на постоянном техническом обслуживании, ремонте и замене двигателей, а менять их приходится несколько раз за время службы самолета.Перед российскими двигателестроителями открываются колоссальные перспективы. Главное — их не упустить, но одновременно не отдать свое.

