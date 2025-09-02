Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 02.09.2025 (обновлено: 12:11 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/atom-2039041764.html
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.09.2025
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:08:00+03:00
2025-09-02T12:11:00+03:00
новости - ядерные технологии
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщается на сайте Кремля."Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Путина в Китайскую Народную Республику... Меморандум между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250902/zapad-2038936109.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - ядерные технологии, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Новости - Ядерные технологии, Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве

"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР будут сотрудничать по мирному атому

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщается на сайте Кремля.
"Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Путина в Китайскую Народную Республику... Меморандум между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Запад подсаживает Китай на российскую энергоиглу
08:00
 
Новости - Ядерные технологииКитайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала