"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.09.2025
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:08:00+03:00
2025-09-02T12:08:00+03:00
2025-09-02T12:11:00+03:00
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщается на сайте Кремля."Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Путина в Китайскую Народную Республику... Меморандум между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР будут сотрудничать по мирному атому