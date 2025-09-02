Рейтинг@Mail.ru
Фицо обсудит с Зеленским украинские атаки на энергоинфраструктуру - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 02.09.2025 (обновлено: 13:02 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/ataki-2039055040.html
Фицо обсудит с Зеленским украинские атаки на энергоинфраструктуру
Фицо обсудит с Зеленским украинские атаки на энергоинфраструктуру - РИА Новости, 02.09.2025
Фицо обсудит с Зеленским украинские атаки на энергоинфраструктуру
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:41:00+03:00
2025-09-02T13:02:00+03:00
в мире
словакия
украина
ужгород
роберт фицо
владимир зеленский
владимир путин
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. "Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по этому нефтепроводу в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. В среду Сийярто сообщил, что поставки по нефтепроводу "Дружба" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.В четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и как следствие - во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского.Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
https://ria.ru/20250902/putin-2039053072.html
https://ria.ru/20250902/putin-2039060122.html
словакия
украина
ужгород
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, ужгород, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Словакия, Украина, Ужгород, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Венгрия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Фицо обсудит с Зеленским украинские атаки на энергоинфраструктуру

Фицо обсудит с Зеленским недопустимость украинских атак на энергоинфраструктуру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру.
"Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает
Вчера, 12:36
Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по этому нефтепроводу в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. В среду Сийярто сообщил, что поставки по нефтепроводу "Дружба" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
В четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и как следствие - во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского.
Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы
Вчера, 12:58
 
В миреСловакияУкраинаУжгородРоберт ФицоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВенгрияПетер СийяртоЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала