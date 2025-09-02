https://ria.ru/20250902/ataki-2039055040.html

Фицо обсудит с Зеленским украинские атаки на энергоинфраструктуру

Фицо обсудит с Зеленским украинские атаки на энергоинфраструктуру - РИА Новости, 02.09.2025

Фицо обсудит с Зеленским украинские атаки на энергоинфраструктуру

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:41:00+03:00

2025-09-02T12:41:00+03:00

2025-09-02T13:02:00+03:00

в мире

словакия

украина

ужгород

роберт фицо

владимир зеленский

владимир путин

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. "Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по этому нефтепроводу в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. В среду Сийярто сообщил, что поставки по нефтепроводу "Дружба" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.В четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и как следствие - во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского.Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20250902/putin-2039053072.html

https://ria.ru/20250902/putin-2039060122.html

словакия

украина

ужгород

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, ужгород, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, вооруженные силы украины