В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА четыре человека обратились за медпомощью

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое взрослых и ребенок обратились ночью за медицинской помощью после атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома. "Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил", - написал он.

