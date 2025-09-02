Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА четыре человека обратились за медпомощью - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 02.09.2025 (обновлено: 08:43 02.09.2025)
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА четыре человека обратились за медпомощью
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА четыре человека обратились за медпомощью - РИА Новости, 02.09.2025
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА четыре человека обратились за медпомощью
Трое взрослых и ребенок обратились ночью за медицинской помощью после атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий... РИА Новости, 02.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
александр скрябин
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое взрослых и ребенок обратились ночью за медицинской помощью после атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома. "Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил", - написал он.
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь , александр скрябин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА четыре человека обратились за медпомощью

Слюсарь: в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ пострадали 3 взрослых и 1 ребёнок

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое взрослых и ребенок обратились ночью за медицинской помощью после атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома.
"Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил", - написал он.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьЮрий СлюсарьАлександр Скрябин
 
 
