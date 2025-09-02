https://ria.ru/20250902/ataka-2038987174.html
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд
В одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружен неразорвавшийся снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь
ростов-на-дону
происшествия
юрий слюсарь
александр скрябин
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружен неразорвавшийся снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения."В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен нарезорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома", - написал Слюсарь.Отмечается, что после того, как на месте завершат работу саперы и следственные органы, муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба.
ростов-на-дону
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд
