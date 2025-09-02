Рейтинг@Mail.ru
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд - РИА Новости, 02.09.2025
06:16 02.09.2025 (обновлено: 06:28 02.09.2025)
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд - РИА Новости, 02.09.2025
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд
В одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружен неразорвавшийся снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружен неразорвавшийся снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения."В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен нарезорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома", - написал Слюсарь.Отмечается, что после того, как на месте завершат работу саперы и следственные органы, муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба.
В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд

Жителей одного из домов в Ростове-на-Дону эвакуируют из-за обнаружения снаряда

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружен неразорвавшийся снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
ВСУ за день обстреляли 16 населенных пунктов в Белгородской области
Вчера, 22:42
"В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен нарезорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома", - написал Слюсарь.
Отмечается, что после того, как на месте завершат работу саперы и следственные органы, муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба.
