https://ria.ru/20250902/ataka-2038973902.html

Жителям поврежденных из-за атаки домов в Ростове-на-Дону оказывают помощь

Жителям поврежденных из-за атаки домов в Ростове-на-Дону оказывают помощь - РИА Новости, 02.09.2025

Жителям поврежденных из-за атаки домов в Ростове-на-Дону оказывают помощь

Жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T03:10:00+03:00

2025-09-02T03:10:00+03:00

2025-09-02T03:23:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

александр скрябин

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/46/1550454647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8087583d4af00404d00782ce9a63da16.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале. В ночь на вторник врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. "Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне... Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы №115, улица Жукова, 25/2", - написал Скрябин. Он отметил, что на месте ЧП работают службы экстренного реагирования.Позднее он сообщил, что для жителей поврежденных домов организована горячая линия по телефону +7-988-584-37-96.

https://ria.ru/20250901/dron-2038956533.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, александр скрябин, юрий слюсарь