Жителям поврежденных из-за атаки домов в Ростове-на-Дону оказывают помощь

03:10 02.09.2025
происшествия
ростов-на-дону
александр скрябин
юрий слюсарь
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.
В ночь на вторник врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне... Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы №115, улица Жукова, 25/2", - написал Скрябин.
Он отметил, что на месте ЧП работают службы экстренного реагирования.
Позднее он сообщил, что для жителей поврежденных домов организована горячая линия по телефону +7-988-584-37-96.
