Жителям поврежденных из-за атаки домов в Ростове-на-Дону оказывают помощь

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале. В ночь на вторник врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. "Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне... Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы №115, улица Жукова, 25/2", - написал Скрябин. Он отметил, что на месте ЧП работают службы экстренного реагирования.Позднее он сообщил, что для жителей поврежденных домов организована горячая линия по телефону +7-988-584-37-96.
