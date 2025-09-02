https://ria.ru/20250902/arktika-2038962765.html

Подготовлен проект указа о внесении изменений в стратегию развития Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Подготовлен проект указа президента России Владимира Путина о внесении изменений в Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр напомнил, что действующий вариант стратегии развития Арктики был принят в 2020 году и за прошедшую пятилетку произошли серьезные изменения. "Подготовлен проект указа президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны. В дальнейшем будет разработан комплексный план реализации проектов и мероприятий для включения в государственные программы и обеспечения финансированием", - сказал Чекунков. Он отметил, что по поручению президента РФ по итогам прошедшего в марте Международного арктического форума разработаны предложения по обновлению Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, горизонты планирования в обновленной стратегии предложено расширить до 2050 года. Ранее в правительстве России сообщали, что в число ключевых приоритетов, отражающих долгосрочные интересы России в Арктике, включены рациональное развитие ресурсной базы с приоритетом глубокой переработки и высоких стандартов экологичности, ускоренное развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного маршрута, реновация ключевых опорных населенных пунктов, защита исконной среды обитания и традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера как основы культурной устойчивости Арктики, экологическая безопасность и адаптация к климатическим изменениям, включая мониторинг мерзлоты, экологические проекты, создание устойчивой инфраструктуры. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

