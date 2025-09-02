https://ria.ru/20250902/arest-2039185222.html
Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна
02.09.2025
Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна
Суд в Ереване продлил на месяц арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого армянскими правоохранителями в призывах к захвату власти, заявила судья по... РИА Новости, 02.09.2025
ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Суд в Ереване продлил на месяц арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого армянскими правоохранителями в призывах к захвату власти, заявила судья по делу Армине Меликсетян."Суд постановил продлить на месяц содержание под стражей (архиепископа Микаэла Аджапахяна - ред.)", - заявила она в ходе заседания суда во вторник.Срок ареста архиепископа истекал 6 сентября.
Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна
