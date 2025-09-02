https://ria.ru/20250902/arest-2039185222.html

Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна

Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 02.09.2025

Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна

Суд в Ереване продлил на месяц арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого армянскими правоохранителями в призывах к захвату власти, заявила судья по... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:33:00+03:00

2025-09-02T18:33:00+03:00

2025-09-02T18:48:00+03:00

ереван

в мире

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102577_0:65:890:566_1920x0_80_0_0_591c8ee065763c889e9c2e197404b613.jpg

ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Суд в Ереване продлил на месяц арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого армянскими правоохранителями в призывах к захвату власти, заявила судья по делу Армине Меликсетян."Суд постановил продлить на месяц содержание под стражей (архиепископа Микаэла Аджапахяна - ред.)", - заявила она в ходе заседания суда во вторник.Срок ареста архиепископа истекал 6 сентября.

https://ria.ru/20250826/armeniya-2037721413.html

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ереван, в мире, преследование карапетяна в армении