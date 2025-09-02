Рейтинг@Mail.ru
Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна
18:33 02.09.2025 (обновлено: 18:48 02.09.2025)
Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна
ереван
в мире
преследование карапетяна в армении
ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Суд в Ереване продлил на месяц арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого армянскими правоохранителями в призывах к захвату власти, заявила судья по делу Армине Меликсетян."Суд постановил продлить на месяц содержание под стражей (архиепископа Микаэла Аджапахяна - ред.)", - заявила она в ходе заседания суда во вторник.Срок ареста архиепископа истекал 6 сентября.
ереван
ереван, в мире, преследование карапетяна в армении
Ереван, В мире, Преследование Карапетяна в Армении
Суд в Ереване продлил арест архиепископа Аджапахяна

Суд в Ереване продлил на месяц арест архиепископа Аджапахяна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Суд в Ереване продлил на месяц арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого армянскими правоохранителями в призывах к захвату власти, заявила судья по делу Армине Меликсетян.
"Суд постановил продлить на месяц содержание под стражей (архиепископа Микаэла Аджапахяна - ред.)", - заявила она в ходе заседания суда во вторник.
Срок ареста архиепископа истекал 6 сентября.
Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети"
26 августа, 18:07
 
ЕреванВ миреПреследование Карапетяна в Армении
 
 
