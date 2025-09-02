https://ria.ru/20250902/anapa-2039220867.html
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе, сообщает мэрия города. "Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
