В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.09.2025
23:51 02.09.2025
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
анапа
россия
краснодарский край
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе, сообщает мэрия города. "Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
анапа
россия
краснодарский край
анапа, россия, краснодарский край
Анапа, Россия, Краснодарский край
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе, сообщает мэрия города.
"Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
ПВО за вечер уничтожила 27 беспилотников над территорией России
АнапаРоссияКраснодарский край
 
 
