Вуди Аллен заявил, что хотел бы снять Трампа в новом фильме
Вуди Аллен заявил, что хотел бы работать с Трампом на съемочной площадке
© AP Photo / Andrew MedichiniРежиссер Вуди Аллен
© AP Photo / Andrew Medichini
Режиссер Вуди Аллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен заявил, что был бы не прочь поработать с президентом США Дональдом Трампом на съемочной площадке.
"Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса", - сказал Аллен в ходе подкаста с известным американским комиком и телеведущим Биллом Маром.
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино
24 августа, 20:50
Режиссер также вспомнил о своем предыдущем опыте работы с Трампом в ходе съемок фильма "Знаменитость", вышедшего в прокат в 1998 году, в котором будущий американский президент играл самого себя.
"С ним было приятно работать, и он оказался очень хорошим актером", - сказал Аллен.
Ранее в открытом зале пространства "Москино" в рамках Международной московской недели кино, проходившей с 23 по 27 августа, состоялась онлайн-встреча с Алленом, собравшая сотни человек. На встрече американский режиссер заявил, что ему всегда нравилось русское кино. Также он признался, что у него "только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу".
МИД Украины выразил осуждение Аллену из-за его участия в онлайн-встрече. Аллен также попал в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец". В качестве причины указана "публичная поддержка российской агрессии".