В США акула напала на восьмилетнего мальчика

Акула напала на восьмилетнего мальчика у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида, заявили местные власти. РИА Новости, 02.09.2025

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Акула напала на восьмилетнего мальчика у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида, заявили местные власти. "Сообщается, что восьмилетний мальчик плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула примерно в 15.24 (22.24 мск - ред.) в понедельник, 1 сентября 2025 года, у побережья Ки-Ларго, Флорида, со стороны океана", - написал офис шерифа округа Монро в соцсети Facebook*. Пострадавшего ребенка доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами. Береговая охрана США и Комиссия по охране рыбных и диких животных Флориды были уведомлены о происшествии, сообщили правоохранители.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

