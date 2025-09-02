Рейтинг@Mail.ru
В США акула напала на восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 02.09.2025
05:10 02.09.2025
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
Акула напала на восьмилетнего мальчика у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида, заявили местные власти.
2025-09-02T05:10:00+03:00
2025-09-02T05:10:00+03:00
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Акула напала на восьмилетнего мальчика у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида, заявили местные власти. "Сообщается, что восьмилетний мальчик плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула примерно в 15.24 (22.24 мск - ред.) в понедельник, 1 сентября 2025 года, у побережья Ки-Ларго, Флорида, со стороны океана", - написал офис шерифа округа Монро в соцсети Facebook*. Пострадавшего ребенка доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами. Береговая охрана США и Комиссия по охране рыбных и диких животных Флориды были уведомлены о происшествии, сообщили правоохранители.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Во Флориде у побережья острова Ки-Ларго акула укусила восьмилетнего мальчика

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Акула напала на восьмилетнего мальчика у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида, заявили местные власти.
"Сообщается, что восьмилетний мальчик плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула примерно в 15.24 (22.24 мск - ред.) в понедельник, 1 сентября 2025 года, у побережья Ки-Ларго, Флорида, со стороны океана", - написал офис шерифа округа Монро в соцсети Facebook*.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами.
Береговая охрана США и Комиссия по охране рыбных и диких животных Флориды были уведомлены о происшествии, сообщили правоохранители.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
