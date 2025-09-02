https://ria.ru/20250902/akter-2039018775.html
Машину актера Головина продадут на публичных торгах из-за долга
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Машину актера Александра Головина продадут на публичных торгах, чтобы погасить его долг по микрозайму, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, в 2023 году он взял потребительский микрозайм под 99 % годовых под залог своей машины. Однако, установил суд, "в период пользования кредитом ответчик исполнял обязанности ненадлежащим образом и нарушил индивидуальные условии договора потребительского кредита". Просрочка превысила год и микрокредитная организация обратилась в суд. Актер в суд не явился и не стал просить об отложении дела. "Имея возможность подготовиться к судебному разбирательству и представить возражения на заявленные требования, ответчик своими правами представлять возражения и доказательства не воспользовался, содействия в собирании доказательств у суда не просил", - указано в решении. В итоге суд удовлетворил иск и обратил взыскание на его машину, которую теперь продадут с публичных торгов.
