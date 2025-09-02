Малков: "Агрокластер" открылся в рязанском колледже

https://ria.ru/20250902/agroklaster-2039041646.html

РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии на базе колледжа "Агрокластера", где учащиеся будут управлять агродронами, составлять цифровые карты полей, изучать технологии выращивания культур и работать с современными лабораториями. "В Рязанском колледже имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова открылся "Агрокластер". Благодаря проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети" создали восемь современных учебных зон: от растениеводства и цифрового земледелия до пищевых и информационных технологий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что более 620 студентов смогут закреплять знания на практике. Они, в частности, будут "управлять агродронами, составлять цифровые карты полей, изучать технологии выращивания культур и работать с современными лабораториями". К "Агрокластеру", отметил глава региона, подключились восемь предприятий, которые будут участвовать в учебном процессе и брать выпускников на работу.

