Малков: "Агрокластер" открылся в рязанском колледже - РИА Новости, 02.09.2025
Рязанская область
Рязанская область
 
12:08 02.09.2025
Малков: "Агрокластер" открылся в рязанском колледже
Малков: "Агрокластер" открылся в рязанском колледже
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии на базе колледжа "Агрокластера", где учащиеся будут управлять агродронами, составлять цифровые карты полей, изучать технологии выращивания культур и работать с современными лабораториями.
РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии на базе колледжа "Агрокластера", где учащиеся будут управлять агродронами, составлять цифровые карты полей, изучать технологии выращивания культур и работать с современными лабораториями. "В Рязанском колледже имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова открылся "Агрокластер". Благодаря проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети" создали восемь современных учебных зон: от растениеводства и цифрового земледелия до пищевых и информационных технологий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что более 620 студентов смогут закреплять знания на практике. Они, в частности, будут "управлять агродронами, составлять цифровые карты полей, изучать технологии выращивания культур и работать с современными лабораториями". К "Агрокластеру", отметил глава региона, подключились восемь предприятий, которые будут участвовать в учебном процессе и брать выпускников на работу.
Малков: "Агрокластер" открылся в рязанском колледже

Губернатор Малков: "Агрокластер" открылся в рязанском колледже

Губернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии на базе колледжа "Агрокластера", где учащиеся будут управлять агродронами, составлять цифровые карты полей, изучать технологии выращивания культур и работать с современными лабораториями.
"В Рязанском колледже имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова открылся "Агрокластер". Благодаря проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети" создали восемь современных учебных зон: от растениеводства и цифрового земледелия до пищевых и информационных технологий", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что более 620 студентов смогут закреплять знания на практике. Они, в частности, будут "управлять агродронами, составлять цифровые карты полей, изучать технологии выращивания культур и работать с современными лабораториями".
К "Агрокластеру", отметил глава региона, подключились восемь предприятий, которые будут участвовать в учебном процессе и брать выпускников на работу.
Малков: первая кадетская группа ВДВ открылась в рязанской школе
