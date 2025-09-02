Рейтинг@Mail.ru
11:11 02.09.2025 (обновлено: 12:17 02.09.2025)
Более тысячи человек погибли при землетрясении в Афганистане
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на афганский Красный полумесяц. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на афганский Красный полумесяц."По меньшей мере 1124 человека погибли, еще 3251 получил ранения", — говорится в сообщении.По информации портала Tolo news, в провинции Кунар сотни людей остаются под завалами.Мощное землетрясение произошло накануне вечером на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабада и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров.Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.Больше всего пострадала провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир.
афганистан, в мире, кабул (город), красный полумесяц
© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на афганский Красный полумесяц.
"По меньшей мере 1124 человека погибли, еще 3251 получил ранения", — говорится в сообщении.
По информации портала Tolo news, в провинции Кунар сотни людей остаются под завалами.
Мощное землетрясение произошло накануне вечером на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабада и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров.
Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.
Больше всего пострадала провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир.
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Вчера, 15:38
 
