Более тысячи человек погибли при землетрясении в Афганистане

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на афганский Красный полумесяц.

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на афганский Красный полумесяц."По меньшей мере 1124 человека погибли, еще 3251 получил ранения", — говорится в сообщении.По информации портала Tolo news, в провинции Кунар сотни людей остаются под завалами.Мощное землетрясение произошло накануне вечером на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабада и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров.Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.Больше всего пострадала провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир.

