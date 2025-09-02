https://ria.ru/20250902/aeroport-2039220392.html

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.

