В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.
