Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска восхитился красотой российских женщин - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 01.09.2025 (обновлено: 15:55 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/zhenschiny-2038836855.html
Отец Илона Маска восхитился красотой российских женщин
Отец Илона Маска восхитился красотой российских женщин - РИА Новости, 01.09.2025
Отец Илона Маска восхитился красотой российских женщин
Отец Илона Маска Эррол назвал российских женщин одними из самых красивых в мире. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:10:00+03:00
2025-09-01T15:55:00+03:00
москва
россия
илон маск
эррол маск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:231:3064:1954_1920x0_80_0_0_986c6be78eb2bfc92e7062c8d9ee9992.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отец Илона Маска Эррол назвал российских женщин одними из самых красивых в мире. "Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире", — сказал он в интервью газете Mundo, рассказывая о поездке в Москву. Отец Маска побывал в российской столице в начале июня. Выступая на "Форуме будущего 2050", он назвал Россию одной из лучших стран, а президента Владимира Путина — впечатляющим человеком.В интервью РИА Новости Эррол Маск очень тепло отозвался о Москве, по его мнению, это великолепный город.
https://ria.ru/20250823/mask-2037106209.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e0e3c5fec1fc3b2cef1c786489018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, илон маск, эррол маск, владимир путин
Москва, Россия, Илон Маск, Эррол Маск, Владимир Путин
Отец Илона Маска восхитился красотой российских женщин

Отец Маска назвал российских женщин одними из самых красивых в мире

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отец Илона Маска Эррол назвал российских женщин одними из самых красивых в мире.
"Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире", — сказал он в интервью газете Mundo, рассказывая о поездке в Москву.
Отец Маска побывал в российской столице в начале июня. Выступая на "Форуме будущего 2050", он назвал Россию одной из лучших стран, а президента Владимира Путина — впечатляющим человеком.
В интервью РИА Новости Эррол Маск очень тепло отозвался о Москве, по его мнению, это великолепный город.
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Отец Маска высказался о россиянах
23 августа, 03:08
 
МоскваРоссияИлон МаскЭррол МаскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала