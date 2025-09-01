https://ria.ru/20250901/zhenschiny-2038836855.html

Отец Илона Маска восхитился красотой российских женщин

2025-09-01T13:10:00+03:00

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отец Илона Маска Эррол назвал российских женщин одними из самых красивых в мире. "Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире", — сказал он в интервью газете Mundo, рассказывая о поездке в Москву. Отец Маска побывал в российской столице в начале июня. Выступая на "Форуме будущего 2050", он назвал Россию одной из лучших стран, а президента Владимира Путина — впечатляющим человеком.В интервью РИА Новости Эррол Маск очень тепло отозвался о Москве, по его мнению, это великолепный город.

