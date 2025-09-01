https://ria.ru/20250901/zemletryasenie-2038781280.html
СМИ: 500 человек стали жертвами землетрясения в афганском Кунаре
СМИ: 500 человек стали жертвами землетрясения в афганском Кунаре - РИА Новости, 01.09.2025
СМИ: 500 человек стали жертвами землетрясения в афганском Кунаре
Число жертв землетрясения в провинции Кунар на востоке Афганистана выросло до 500, передает афганская радиостанция "Салам Ватандар" со ссылкой на местные... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:53:00+03:00
2025-09-01T09:53:00+03:00
2025-09-01T15:58:00+03:00
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в провинции Кунар на востоке Афганистана выросло до 500, передает афганская радиостанция "Салам Ватандар" со ссылкой на местные власти. "Жертвами землетрясения в афганском Кунаре стали 500 человек, более тысячи пострадали", — говорится в сообщении. Ранее телеканал NBC сообщал о как минимум 250 погибших и более 500 пострадавших в Кунаре. Землетрясение затронуло уезды Нургал, Чоуки, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара, уточнила радиостанция. Кроме того, приходит информация о жертвах и пострадавших из провинций Лагман и Нангархар — там, по предварительным данным, погибли более 50 человек, десятки ранены. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,2 произошло накануне вечером в 50 километрах от города Джелалабад, очаг залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров. Подземные толчки ощутили на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.
СМИ: 500 человек стали жертвами землетрясения в афганском Кунаре
"Салам Ватандар": 500 человек стали жертвами землетрясения в афганском Кунаре