В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина - РИА Новости, 01.09.2025
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о проведении в Брюсселе в понедельник внеочередного заседания совета НАТО-Украина, в ходе которого чиновники будут... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:27:00+03:00
2025-09-01T13:27:00+03:00
2025-09-01T13:27:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о проведении в Брюсселе в понедельник внеочередного заседания совета НАТО-Украина, в ходе которого чиновники будут обсуждать "совместные шаги" в отношении РФ. "Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание совета НАТО-Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов", - говорится в сообщении Сибиги в соцсети X. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
