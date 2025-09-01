Рейтинг@Mail.ru
01.09.2025

В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
13:27 01.09.2025
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина - РИА Новости, 01.09.2025
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о проведении в Брюсселе в понедельник внеочередного заседания совета НАТО-Украина, в ходе которого чиновники будут... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
россия
украина
брюссель
андрей сибига
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о проведении в Брюсселе в понедельник внеочередного заседания совета НАТО-Украина, в ходе которого чиновники будут обсуждать "совместные шаги" в отношении РФ. "Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание совета НАТО-Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов", - говорится в сообщении Сибиги в соцсети X. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
в мире, россия, украина, брюссель, андрей сибига, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Андрей Сибига, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина

Сибига заявил о созыве внеочередного заседания совета НАТО-Украина в Брюсселе

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о проведении в Брюсселе в понедельник внеочередного заседания совета НАТО-Украина, в ходе которого чиновники будут обсуждать "совместные шаги" в отношении РФ.
"Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание совета НАТО-Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов", - говорится в сообщении Сибиги в соцсети X.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
