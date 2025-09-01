Зарубин раскрыл скрытый смысл номера на автомобиле Aurus Путина в Китае
Зарубин: цифры на номере автомобиля Путина AURUS в Китае несут удачу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Восьмерки в номере лимузина президента России Владимира Путина AURUS в Китае означают удачу, заявил журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Восьмерка в Китае — особенно счастливое число, она символизирует процветание и богатство. На номерах автомобиля российского президента восьмерок две", — сказал он.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
"Восьмерка в Китае — особенно счастливое число, она символизирует процветание и богатство. На номерах автомобиля российского президента восьмерок две", — сказал он.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.