Зарубин раскрыл скрытый смысл номера на автомобиле Aurus Путина в Китае
14:48 01.09.2025
Зарубин раскрыл скрытый смысл номера на автомобиле Aurus Путина в Китае
китай
владимир путин
шос
в мире
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Восьмерки в номере лимузина президента России Владимира Путина AURUS в Китае означают удачу, заявил журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале. "Восьмерка в Китае — особенно счастливое число, она символизирует процветание и богатство. На номерах автомобиля российского президента восьмерок две", — сказал он. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций. ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
китай, владимир путин, шос, в мире
Китай, Владимир Путин, ШОС, В мире
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Восьмерки в номере лимузина президента России Владимира Путина AURUS в Китае означают удачу, заявил журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.

"Восьмерка в Китае — особенно счастливое число, она символизирует процветание и богатство. На номерах автомобиля российского президента восьмерок две", — сказал он.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.

ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина
КитайВладимир ПутинШОСВ мире
 
 
