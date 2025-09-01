https://ria.ru/20250901/zarplata-2038723651.html

Новые условия труда начнут действовать в России с 1 сентября

Новые условия труда начнут действовать в России с 1 сентября

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премии россиян смогут уменьшать не более чем на 20% от размера месячной зарплаты, средний заработок для выходного пособия и отпускных будет рассчитываться с учетом всех надбавок, а возмещение расходов и увеличение списка трат начнут проводить без официального разрешения руководителя с 1 сентября этого года, следует из соответствующих федерального закона и постановлений правительства РФ. "Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%", - говорится федеральном законе от 7 июня 2025 года. Кроме того, согласно постановлению правительства, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России будут учитывать не только оклад, но и все надбавки, премии, компенсации за работу в нерабочие дни. Для определения размера заработка будет достаточно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце. При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце. Расходы в служебных командировках по территории России и за рубежом с 1 сентября по новым правилам будут возмещаться без официального разрешения руководителя. Список трат на возмещение будет увеличен, а проверка отчетных документов - упрощена. Новые правила с 1 сентября вводятся и для предоставления отпусков работникам, которые усыновили ребенка. Они смогут рассчитывать на отпуск продолжительностью 70 календарных дней со дня рождения ребенка или 110 календарных дней, если речь идет об усыновлении двух и более детей. А дополнительный оплачиваемый отпуск для россиян с ненормированным рабочим днем, работающих в федеральных государственных учреждениях, по обновленным постановлением правительства условиям с указанной даты будет устанавливаться внутренними нормативными актами компании. Обновленное регулирование труда несовершеннолетних работников предусматривает, что подростки с 15 лет могут трудоустроиться без письменного согласия родителя. Приказы Минобрнауки России устанавливают с 1 сентября для педагогов, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, продолжительность рабочего времени в 36 часов в неделю. Учителя с нормой часов учебной работы 18 часов в неделю получат в нагрузку часы внеурочной деятельности. Кроме того, в документах определен режим рабочего времени и отдыха педагогов, а также разделение рабочего дня на части. Медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической помощи, напрямую участвующие в противотуберкулезной помощи, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также те, кто работает с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, с 1 сентября будут иметь право на дополнительный оплачиваемый отпуск от 14 до 35 дней в зависимости от профессии. В сфере добычи и переработки угля и шахтного строительства с 1 сентября работникам будет выплачиваться компенсация за время передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно, следует из соответствующего федерального закона. А для работников добычи драгоценных металлов и камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений по решению субъекта добычи может вводиться круглосуточный режим работы в течение календарного года и разделение этого времени на подготовительный и основной периоды.

