"Фашизм". Запад обвинили в войне против населения Евросоюза
17:41 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/zapad-2038913371.html
"Фашизм". Запад обвинили в войне против населения Евросоюза
"Фашизм". Запад обвинили в войне против населения Евросоюза - РИА Новости, 01.09.2025
"Фашизм". Запад обвинили в войне против населения Евросоюза
Запад сегодня воюет с Россией на поле боя на Украине, а также находится в состоянии экономической и информационной борьбы против населения Евросоюза и стран... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:41:00+03:00
2025-09-01T17:41:00+03:00
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Запад сегодня воюет с Россией на поле боя на Украине, а также находится в состоянии экономической и информационной борьбы против населения Евросоюза и стран НАТО, утверждается в публикации Junge Welt."Сегодня у власти в Федеративной Республике (Германии - Прим. ред.) нет неонацистов, хотя в этой стране действует бандеровский культ Киева, и аналогичные явления наблюдаются в Прибалтике и Италии. Там фашизм де-факто реабилитирован", — говорится в статье.Также в материале отмечается, что ответственные немецкие политики охотно следуют требованиям военной концепции НАТО, направленной на "балканизацию России". По мнению автора, антироссийская агитация в Европе с помощью Украины достигла недосягаемых высот.При этом в статье подчеркивается, что молчание западных СМИ о преступлениях Киева в Донбассе с 2014 года, утверждение о том, что конфликт начался только в 2022 году и отрицание возможности его окончания в марте-апреле 2022 года являются непревзойденной по масштабам "информационной операцией".
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Запад сегодня воюет с Россией на поле боя на Украине, а также находится в состоянии экономической и информационной борьбы против населения Евросоюза и стран НАТО, утверждается в публикации Junge Welt.
"Сегодня у власти в Федеративной Республике (Германии - Прим. ред.) нет неонацистов, хотя в этой стране действует бандеровский культ Киева, и аналогичные явления наблюдаются в Прибалтике и Италии. Там фашизм де-факто реабилитирован", — говорится в статье.
Также в материале отмечается, что ответственные немецкие политики охотно следуют требованиям военной концепции НАТО, направленной на "балканизацию России". По мнению автора, антироссийская агитация в Европе с помощью Украины достигла недосягаемых высот.
При этом в статье подчеркивается, что молчание западных СМИ о преступлениях Киева в Донбассе с 2014 года, утверждение о том, что конфликт начался только в 2022 году и отрицание возможности его окончания в марте-апреле 2022 года являются непревзойденной по масштабам "информационной операцией".
