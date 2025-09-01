Рейтинг@Mail.ru
За незаконные следственные действия иностранцами теперь будут наказывать
00:13 01.09.2025
За незаконные следственные действия иностранцами теперь будут наказывать
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконное осуществление следственных и иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории России вступил в силу в понедельник. Теперь за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-розыскных мероприятий в России в пользу другого государства, с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, в том числе с использованием ВКС или других средств связи с лицом, находящимся в РФ, грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
россия, воздушно-космические силы россии, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконное осуществление следственных и иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории России вступил в силу в понедельник.
Теперь за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-розыскных мероприятий в России в пользу другого государства, с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, в том числе с использованием ВКС или других средств связи с лицом, находящимся в РФ, грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
Россия
 
 
