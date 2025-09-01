Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 01.09.2025 (обновлено: 11:32 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/zaderzhanie-2038780792.html
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины - РИА Новости, 01.09.2025
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины
В Тамбовской области задержали местного жителя, помогавшего украинским спецслужбам совершить диверсии на территории России, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:50:00+03:00
2025-09-01T11:32:00+03:00
происшествия
россия
тамбовская область
украина
фсб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038790045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85678335385bdb0eedc31bb70de52f84.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Тамбовской области задержали местного жителя, помогавшего украинским спецслужбам совершить диверсии на территории России, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1987 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.По данным ведомства, фигурант связался с украинской спецслужбой через Telegram и согласился на сотрудничество. По заданию куратора он достал из тайника части оборудования для дистанционного управления диверсиями.На допросе задержанный утверждал, что его заверили, что это якобы будет разрешенная электроника. По его словам, за сотрудничество ему обещали деньги.Кроме того, фигурант признался, что активно общался в проукраинских чатах с единомышленниками.Против него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250829/fsb-2038250147.html
россия
тамбовская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины
ФСБ показала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины.
2025-09-01T09:50
true
PT2M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038790045_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43ad1aea6cbb5b49b4dc82d1beb27dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тамбовская область, украина, фсб
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Украина, ФСБ
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, помогавшего спецслужбам Украины

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Тамбовской области задержали местного жителя, помогавшего украинским спецслужбам совершить диверсии на территории России, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1987 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.
По данным ведомства, фигурант связался с украинской спецслужбой через Telegram и согласился на сотрудничество. По заданию куратора он достал из тайника части оборудования для дистанционного управления диверсиями.
На допросе задержанный утверждал, что его заверили, что это якобы будет разрешенная электроника. По его словам, за сотрудничество ему обещали деньги.
Кроме того, фигурант признался, что активно общался в проукраинских чатах с единомышленниками.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Кадры задержания жителей Ярославской области, которые передавали сведения спецслужбам Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену
29 августа, 09:46
 
ПроисшествияРоссияТамбовская областьУкраинаФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала