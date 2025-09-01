https://ria.ru/20250901/zaderzhanie-2038780792.html

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины - РИА Новости, 01.09.2025

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины

В Тамбовской области задержали местного жителя, помогавшего украинским спецслужбам совершить диверсии на территории России, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T09:50:00+03:00

2025-09-01T09:50:00+03:00

2025-09-01T11:32:00+03:00

происшествия

россия

тамбовская область

украина

фсб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038790045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85678335385bdb0eedc31bb70de52f84.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Тамбовской области задержали местного жителя, помогавшего украинским спецслужбам совершить диверсии на территории России, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1987 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.По данным ведомства, фигурант связался с украинской спецслужбой через Telegram и согласился на сотрудничество. По заданию куратора он достал из тайника части оборудования для дистанционного управления диверсиями.На допросе задержанный утверждал, что его заверили, что это якобы будет разрешенная электроника. По его словам, за сотрудничество ему обещали деньги.Кроме того, фигурант признался, что активно общался в проукраинских чатах с единомышленниками.Против него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250829/fsb-2038250147.html

россия

тамбовская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины ФСБ показала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины. 2025-09-01T09:50 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, тамбовская область, украина, фсб