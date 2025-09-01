https://ria.ru/20250901/zaderzhanie-2038780792.html
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины - РИА Новости, 01.09.2025
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины
В Тамбовской области задержали местного жителя, помогавшего украинским спецслужбам совершить диверсии на территории России, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Тамбовской области задержали местного жителя, помогавшего украинским спецслужбам совершить диверсии на территории России, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1987 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.По данным ведомства, фигурант связался с украинской спецслужбой через Telegram и согласился на сотрудничество. По заданию куратора он достал из тайника части оборудования для дистанционного управления диверсиями.На допросе задержанный утверждал, что его заверили, что это якобы будет разрешенная электроника. По его словам, за сотрудничество ему обещали деньги.Кроме того, фигурант признался, что активно общался в проукраинских чатах с единомышленниками.Против него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
