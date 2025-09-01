Рейтинг@Mail.ru
09:06 01.09.2025
ВТБ начал принимать заявления на выпуск Пушкинской карты
почта банк
александр пахомов
общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВТБ станет банком-оператором программы "Пушкинская карта" с 2026 года, но уже сейчас начал принимать заявления на ее выпуск, сообщили в пресс-службе банка. "С 2026 года банком-оператором программы "Пушкинская карта" станет ВТБ. Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы с 1 января 2026 года продолжить покупать билеты на культурные мероприятия в рамках программы", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявление на ее выпуск в ВТБ необходимо подать до 28 декабря 2025 года включительно или уже в новом году – с 1 января 2026 года. До конца года подать заявление на выпуск можно в приложении "Госуслуги Культура" и приложении "Почта банка", а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и "Почта банка", адреса которых можно узнать на сайте. Уже выпущенная карта "Почта банка" будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года, добавили в банке. "Пушкинская карта – уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача – сделать процесс перехода обслуживания проекта из "Почта банка" в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита. Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение "Госуслуги Культура" и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или "Почта Банка".
почта банк, александр пахомов, общество
Почта банк, Александр Пахомов, Общество
Образцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВТБ станет банком-оператором программы "Пушкинская карта" с 2026 года, но уже сейчас начал принимать заявления на ее выпуск, сообщили в пресс-службе банка.
"С 2026 года банком-оператором программы "Пушкинская карта" станет ВТБ. Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы с 1 января 2026 года продолжить покупать билеты на культурные мероприятия в рамках программы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявление на ее выпуск в ВТБ необходимо подать до 28 декабря 2025 года включительно или уже в новом году – с 1 января 2026 года. До конца года подать заявление на выпуск можно в приложении "Госуслуги Культура" и приложении "Почта банка", а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и "Почта банка", адреса которых можно узнать на сайте. Уже выпущенная карта "Почта банка" будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года, добавили в банке.
"Пушкинская карта – уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача – сделать процесс перехода обслуживания проекта из "Почта банка" в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита. Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение "Госуслуги Культура" и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или "Почта Банка".
Президент РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин обсудит с кабмином расширение действия "Пушкинской карты"
6 августа, 20:13
 
Почта банкАлександр ПахомовОбщество
 
 
